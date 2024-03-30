Ümit Özdağ Ankara'daki Suriyeli mahallesine 'Ya Gidecekler Ya Gidecekler' şarkısı ile giriş yaptı

Ayşe Memiş
Ümit Özdağ Ankara'daki Suriyeli mahallesine 'Ya Gidecekler Ya Gidecekler' şarkısı ile giriş yaptı
Ümit Özdağ Ankara’da Suriyelilerin yoğun olduğu bilinen mahalleye “Ya Gidecekler Ya Gidecekler” şarkısıyla girdi. O anlar gündem oldu.

Türkiye’de Suriyeli sığınmacı konusu giderek büyüyor. Savaş var denilerek ülkeye girişi sağlanan ve yerleşen milyonlarca Suriyeliler her gün gündemde.

Bazı şehirlerde ve mahallelerde Suriyelilerin yoğun olduğu da biliniyor. Hatta Suriyelilerin çok olduğu bölgelere “Küçük Şam, küçük Halep” yorumları da geliyor.

İktidar Suriyelilerin can güvenlikleri için Türkiye’de kalması gerektiğini savunurken muhalefet ise savaşın bittiğini, olmadığını dile getirerek Suriyelilerin memleketlerine dönmelerini gerektiğini her gün vurguluyor. O partilerden biri de Zafer Partisi oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise her gün Suriyelilerin gönderilmesi konusunda uyarılar yapıyor.

“Giremeyeceğim bir mahalle yok” diyen Özdağ Ankara’da Suriyeli yoğunluğuyla bilinen Önder Mahallesi’ne girdi.

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Özdağ seçim arabasıyla “Ya Gidecekler Ya Gidecekler” şarkısıyla giriş yaptı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu, yorumlar art arda geldi.

Türk basketbolcu Kemal Canbolat da yorum yaparak “Burası Suriyelilerin yoğun olduğu bir mahalle değil buraya direkt küçük Halep diyorlar. Türk yok. Halep’te bile daha çok Türkmen bar” dedi.

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