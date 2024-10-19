Zafer Partililer İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünden haykırdı: Terörist doktor istemiyoruz!

Zafer Partili grubun yenidoğan çetesini protesto ederek sloganlar attığı görüldü.

Protesto sırasında dile getirilen meselenin kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" denilen olay olduğu vurgulandı.

Bebek ölümlerini protesto eden Zafer Partili grubun, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde attığı slogan dikkat çekti.

Bozkurt işaretiyle slogan atan grubun, "Terörist doktor istemiyoruz!" Sözleri dikkat çekti.

Yenidoğan çetesiyle ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yapan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, “Ölen bebekler gece rüyanıza giriyor mu?” Sözlerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

'Yenidoğan çetesi’ne yönelik soruşturmada şu ana kadar 47 şüpheliden 22’si tutuklandı. Çeteye ilişkin iddianamede 21 şüpheli, en az 12 bebeğin ölümlerinden sorumlu tutuldu.

İstanbul’da yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren suç örgütü “Yenidoğan çetesi” ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 27 Mart 2023’te gönderilen isimsiz bir ihbar üzerine tespit edildi.

İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’daki özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin usulsüz şekilde işletildiği, rüşvet ve evrakta sahtecilik yöntemleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı.