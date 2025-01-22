Zafer Partisi’nin ilk hamlesi belli oldu! Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının ardından…

‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ sucu gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmıştı. Özdağ’ın tutuklanmasının ardından Zafer Partisi’nin neler yapacağı merak ediliyordu. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Ümit Özdağ’ın serbest kalana kadar, Silivri Cezaevi’nin önüne çadır kurup nöbet tutacaklarını açıkladı.

ÜMİT ÖZDAĞ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Ardından Özdağ, ekipler tarafından gözaltına alınarak İstanbul’daki Fatih Vatan Emniyeti’ne getirilmişti. Özdağ, dün Çankaya Adliyesi’nde nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" sucundan beraat ederken, ‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ sucu gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ümit Özdağ Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

“SİLİVRİ CEZAEVİ’NİN ÖNÜNE NÖBET TUTACAĞIZ”

Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının ardından, Zafer Partisi Genel Başkan Vekili olarak Mehmet Ali Şehirlioğlu görevlendirildi. Ancak partinin yeni hamlesi ise merak ediliyordu. Son olarak, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, partinin yeni hamlesini açıkladı. Çolak, “Silivri Cezaevi’nin önüne çadır kurup Ümit Özdağ serbest kalana kadar nöbet tutacağız” dedi.

ÖZDAĞ NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını tutuklama gerekçesi olarak gösterdi.

Tutuklama talebinde, Özdağ’ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi. Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirdiği aktarıldı.

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