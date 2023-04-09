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Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi YSK'ya iletildi

Zafer Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. YSK'ya sunulan liste ile Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın milletvekili adayı olduğu il de belli oldu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 19:44
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Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi YSK'ya iletildi

Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi YSK'ya iletildi
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Siyasi partilere, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde milletvekili adayı gösterecekleri isimleri belirlemeleri için tanınan süre bugün saat 17:00’de sone erdi. Zafer Partisi de milletvekili aday listesini bugün YSK’ya sundu.

ÜMİT ÖZDAĞ GAZİANTEP'TEN ADAY OLDU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep birinci sıradan milletvekili adayı oldu. Emekli Albay Erdal Sarızeybek ise Hatay'da birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Zafer Partisi; Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ve Iğdır’da aday göstermedi.

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