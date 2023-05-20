Zaha'nın Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu. Yöneticiler ücrete şaştı kaldı

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor. Bu sesi de Wilfried Zaha transferini yaparak çıkarmak istiyor. Trabzonspor maçında Zaha'nın menajerini stada getiren ve transfer görüşmeleri yapan Fenerbahçe, oyuncu kanadından gelen imza parası ve maaş talebini yüksek buldu.

YÖNETİCİLER YÜKSEK BULDU

Sabah'ın haberine göre; Wilfried Zaha Fenerbahçe'den 10 milyon Euro imza parası ve 5 milyon Euro yıllık maaş istedi. Sarı-Lacivertlilier bu isteğe şaşırdı ve son derece yüksek buldu. Fenerbahçe yönetimi söz konusu rakamı aşağı çekmek için temaslarını sürdürüyor. Bu sezon Crystal Palace formasıyla ligde 27 maça çıkan Zaha 7 gol, 2 asistlik katkı verdi.