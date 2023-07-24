Zaha'nın G.Saray'a maliyeti belli oldu: Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek istediği Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'yı son anda Galatasaray kaptı.

Özel uçakla İngiltere'den Atatürk Havalimanı'na gelen Fildişi Sahilli oyuncuyu, sarı-kırmızılı taraftarlar bayraklarla ve meşalelerle karşıladı.

Galatasaray atkılarıyla görüntü veren Wilfried Zaha, taraftara üçlü çektirdi.

Zaha'yla birlikte eşi ve çocuğu da geldi.

GSTV'ye kısa bir açıklama yapan Zaha, "Çok mutluyum. Bir an önce takım arkadaşlarımla bir arada olmak ve stadyumu görmek istiyorum. Taraftarın coşkusunu biliyorum" dedi.

Fanatik'teki habere göre Zaha’nın 3 yıllık toplam maliyetinin imza parası dahil 23 milyon euro olduğu öğrenildi.

Zaha'nın sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.