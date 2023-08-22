Zakkum bitkisi egzamaya böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

ZAKKUM EGZAMAYA BÖYLE İYİ GELİYOR

İnsanların korkulu rüyası olan egzamaya iyi gelen zakkum bitkisi dikkat çekti.

Zakkum bitkisinin yaprakları ile hazırlanan toz epilepsiye iyi gelebilir.

EGZAMA NEDİR?

Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu ile karakterizedir. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir. Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür. Hastalık genellikle çocukluğun erken dönemlerinde ortaya çıkmakla birlikte her yaşta görülebilir. Genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde gözlenir. Hastalık; çeşidine bağlı olmakla birlikte stres, alerji, tahriş veya dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir. Alerji kaynaklı egzama hastalığı, bireylerde alerjik rinit, astım gibi farklı immünolojik hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.

EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ciltte kuruluk

-Kaşıntı

-Kabarcık oluşumu

-Deride pullanma, kabuklanma ve döküntü

-Kızarıklık

-İltihap

-Saç derisinde kepeklenme

-Deride çatlama

ZAKKUM BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

60 yılı aşkın süredir üzerinde araştırma yapılan bitkinin birçok kullanım alanı vardır. Bunlardan öne çıkanlar dekorasyon ve şifa alanında olan kullanımlardır. Tarih boyunca birçok yerde zakkum bitkisi kendisini gösterir. Hatta bazı dini kitaplarda bile yer alan bitkinin üzerinde yapılan araştırmalar hakkında birçok bilgi bulunur.

Zakkum hem renkleri hem de çiçeklerinin formları ile göz zevkini okşayan bir bitki olduğundan tasarımcıların dikkatini çeker. 18. ile 20. yüzyıl aralığında birçok sanat eserinde kullanılan tasarımlar porselenlerde de yerini alır. 20. yüzyıl başlarında ünlü bir Avrupa porselen firması bitkinin yapraklarını referans alarak bir fincan tasarlar. O dönem çok beğenilen tasarımlar arasında yer alan fincanın tabağı da yaprak formunu yansıtır.

Aynı dönemde firma; soyut olarak bitkiyi temsil eden ikinci bir tasarım daha üretir. Çok beğenilen bu iki model günümüzde çok kıymetli koleksiyon parçaları olarak sınırlı sayıda bulunur. Koleksiyoncular tarafından özenle saklanır. Zakkum çiçeği ve yaprağından elde edilen ekstraktların şifa amaçlı kullanımları eski çağlardan beri bilinir. Çiçeklerden ve yapraklardan özel işlemlerle elde edilen ekstraktlar doğru miktarda uygun maddelerle karıştırılarak kullanıldığında yaraları iyileştirir. Haricen kullanılan ve ciltteki yaraları iyileştiren bitki üzerinde yıllardır birçok araştırma yapılır. Ciltteki yaraların iyileşmesini kolajen üretimini hızlandırarak gerçekleştirdiği bilim insanları tarafından keşfedilmiştir. Antioksidan etkiye sahip bitki aslında çok faydalı olabilir. Ancak kullanımını ve hazırlamasını bilmeyen ellerde zehirli bir madde haline dönüşür. Doz ayarlamasının iyi yapılması gerektiği için, şifa veren ilaç hazırlama işlemi sadece bilimsel laboratuvarlarda yapılmalıdır. Haricen kullanıldığında bazı cilt hastalıklarını da iyileştirdiği gözlemlenmiş olan bitkinin idrar söktürücü olduğu bilinir. Dahilen kullanımlarda ürolojik ve kardiyolojik hastalıkların bazılarının tedavisinde de kullanıldığı alanlar vardır.