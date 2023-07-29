Zam fırtınasının en net fotoğrafı

Erdoğan’ın alışveriş yaptığı markette zeytinyağı fiyatı 7 kat arttı.

Zam fırtınasının en net fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında evinin yakınındaki Tarım Kredi marketinden alışveriş yaparken çekilen fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.

Erdoğan, bugün aynı markete gittiğinde ürünlerdeki fiyat artışlarıyla karşılaşacak.

Özellikle 5 litrelik sızma zeytinyağının fiyatı 4 yılda 7 kattan fazla artarak 99 liradan 825 liraya yükseldi.

Erdoğan’ın alışveriş yaptığı marketteki fiyatlar

Erdoğan’ın 29 Eylül 2019’da Kısıklı’daki evinin yakınında açılan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptığı sırada çekilen fotoğrafları incelendi.

Fotoğraflarda Erdoğan’ın satın aldığı veya yanından geçtiği ürünlerdeki fiyat değişimleri mercek altına alındı.

Buna göre, Erdoğan’ın marketin içinde çekilen bu fotoğrafında kadraja giren 5 litrelik Naturel Sızma Zeytinyağı’nın fiyatı o tarihte yani 2019 yılında 99 liraydı. Bugünkü fiyatı ise 825 lira.

Yani 4 yılda 7 kattan fazla bir artış yaşandı.

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