Zam oranını kabul etmeyen kiracısının camlarını böyle indirdi. Şiddet, tehdit… Ne ararsan var

Adana’da fahiş zam isteyen ev sahibi kadın ile zam oranını kabul etmeyen kiracı arasında korkunç bir kavga yaşandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zam oranını kabul etmeyen kiracısının camlarını böyle indirdi. Şiddet, tehdit… Ne ararsan var

Ev sahibi kadın, kiracısının evinin camlarını odun parçaları ile kırdı. Kiracı ise ev sahibinin arabalarını yakmakla tehdit etti. Kavga anı videoya yansıdı.

Zam tartışması

Kavga, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir apartman dairesinde meydana geldi. Ev sahibi olduğu iddia edilen Emine isimli kadın, kiracısından fahiş zam istedi. Kiracı ise zam oranını kabul etmedi ve evden çıkmayacağını söyledi.

Cam kırma eylemi

Zam tartışması büyüyünce Emine isimli kadın, sinirlerine hakim olamadı ve yerden aldığı odun parçaları ile evin camlarını kırmaya başladı. Cam kırma eylemi sırasında Emine isimli kadın, kiracısına sinkaflı küfürler etti. Kiracı ise ev sahibini sakinleştirmeye çalıştı.

Araba yakma tehdidi

Kiracının sakinleştirme çabaları işe yaramayınca kiracı da ev sahibine tehditler savurdu. Kiracı, akşam evin önüne gelecek olan ev sahibinin arabalarını yakacağını söyledi. Bu tehdit üzerine Emine isimli kadın, cam kırma eylemini durdurdu ve olay yerinden ayrıldı.

Kavga videosu

Kavga anı, kiracının cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoyu çeken kiracının sesi de videoda duyuluyor. Video, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük ilgi gördü. Videoyu izleyenler, hem ev sahibinin hem de kiracının haksız olduğunu ve kavganın gereksiz olduğunu yorumladılar.

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