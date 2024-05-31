Zam verilmeyen emekliye Kurban Bayramı öncesi teselli. Yüzde 20 indirim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zam verilmeyen emekliye Kurban Bayramı öncesi teselli. Yüzde 20 indirim

Zam verilmeyen emekliye Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs biletlerinde yüzde 20 indirim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar maaşlarına zam haberi bekleyen emekliler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan sayısında yer alan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e geçici madde eklendi. Eklenen maddeyle yolcu biletlerinde, emekliye yüzde 20 indirim yapılması öngörüldü. Karar maaşlarına zam haberi bekleyen emekliler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Geçici madde şöyle:
GEÇİCİ MADDE 11- (1) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanmak üzere; emekli olduğunu ilgili mevzuata göre hazırlanmış bilgi veya belgeyle beyan/ispat eden Türk vatandaşları için, B1 veya D1 yetki belgesi sahipleri tarafından düzenlenecek yolcu biletlerinde, 56 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre Bakanlığa bildirilen/iletilen ücret tarifesi üzerinden %20 indirim uygulanır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine, her bir ihlal için 56 ncı maddenin on birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan miktar kadar uyarma verilir.”

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