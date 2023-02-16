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İtalya Futbol Birliği Başkanı'ndan flaş Zaniolo sözleri: Transfer daha iyi yönetilebilirdi

İtalya Futbolcular Birliği, Zaniolo'nun Roma kulübüyle yaşadığı sıkıntılar bağlamında gerçekleştirilen konuşmalar ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:54
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Zaniolo transferi İtalya'da yankı buldu

İtalya Futbol Birliği Başkanı'ndan flaş Zaniolo sözleri: Transfer daha iyi yönetilebilirdi
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Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, ülkesinde yayınlanan bir rapora konu oldu. Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcuyu Roma kulübünden 15 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmış, 23 yaşındaki on numaraya 4.5 yıllık sözleşme imzalatmıştı.

"FUTBOLCULAR SALDIRI ALTINDA"
İtalya Futbolcular Birliği, Roma'da gerçekleştirilen toplantıda "Futbolcular saldırı altında" başlıklı raporun sunumunu gerçekleştirdi.
Milliyet'in derlediği habere göre; İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'nın da hazır bulunduğu toplantıda İtalya Futbolcular Birliği Başkanı Umberto Calcagno bir konuşma gerçekleştirdi.

CALGAGNO AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Zaniolo konusunu buzdağının görünen kısmı olarak niteleyen Calcagno, oyuncunun eski kulübü Roma ile yaşadığı sıkıntılar ve kendisini Galatasaray'a transfer olmaya götüren süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Calgano, Ansa'da yer alan sözlerinde; "Zaniolo vakasında süreç daha iyi yönetilebilirdi. Ancak bu şiddetin ya da yaşananların gerekçesi olamaz. Zaniolo Türkiye'de mi? Zaniolo'nun ve kulübün kararını etkileyen sportif performans dışında ya da iş sözleşmesinin dışında durumlar olmasından dolayı üzgünüm. Futbolcunun seçimi, çalışma ilişkisine yabancı olan kişiler tarafından şekillendirildi." dedi. 

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