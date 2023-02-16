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Trabzonspor isteyince Galatasaray masadan kalktı

Galatasaray yönetimi forvet transferi için harekete geçerken Trabzonspor'la aynı oyuncuya talip olunca Sarı - Kırmızılılar masadan kalktı. El Kaabi transferinde Galatasaray aradan çekildi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 00:25
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Galatasaray Hataysporlu El Kaabi'den vazgeçti

Trabzonspor isteyince Galatasaray masadan kalktı
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Sezon başında Benfica'dan kiralanan ve bekleneni veremeyen Haris Seferovic'in sözleşmesini fesheden Sarı-Kırmızılılar gözünü Hatayspor formasını giyen Ayoub El Kaabi'ye çevirdi.
Geçen sezon attığı 16 golle dikkatleri üzerine çeken Faslı yıldız bu sezon da şu ana kadar 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Takvim'in haberine göre Galatasaray yönetiminin TFF'nin aldığı karar sonrası hemen El Kaabi'nin'nin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Ancak yıldız futbolcunun menajeri, "Trabzonspor'la görüşüyoruz. Büyük oranda anlaşma sağladık" deyince Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.
Başkan Dursun Özbek'in hemen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu aradığı ve "Başkanım El Kaabi ile ilgileniyorduk ama siz görüştüğünüz için masadan kalkıyoruz" ifadesini kullandığı öğrenildi.
Galatasaray eğer önümüzdeki günlerde Trabzonspor ile El Kaabi arasında bir anlaşmazlık yaşanması durumunda yeniden transfer için devreye girebilir.
Ancak Sarı-Kırmızılılar şu anda tamamen bu transferden çekilmiş durumda.

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