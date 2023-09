Zaniolo'dan Türkiye sözleri

Aston Villa'nın bu sene Konferans Ligi'ni kazanabileceğini ifade eden Zaniolo'nun açıklamaları şu şekilde;

''HER ZAMAN KALBİMDE TAŞIYACAĞIM''

Roma ile Konferans Ligi'ni kazanan ve finaldeki tek golü atan Zaniolo, "Kariyerimde kazandığım ilk kupaydı ve onu her zaman kalbimde taşıyacağım. Her zaman harika bir anı olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

''KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ''

"Aston Villa bu sezon Konferans Ligi'ni kazanmak için en büyük adaylardan biri. Kolay olmayacak çünkü çok iyi ve organize takımlar var ve deplasmanda oynamak her zaman zordur. Ama biz çok iyi bir takımız. Bu önemli kupayı kaldırmak istiyoruz. Bu sezon elimizden geleni yaparsak taraftarlarımızı çok mutlu edebiliriz"

ROMA'DAKİ SORUNLARI

"Hayatta her zaman zor zamanlar olacaktır ve size yakın olan insanlarla birlik içinde olmanız ve birbirinize güç vermeniz önemlidir. Ancak ailevi meseleleri kendime saklamayı ve o dönemdeki ruh halim hakkında konuşmamayı tercih ederim"

''GEÇMİŞ GERİDE KALDI''

"Şimdi Aston Villa'dayım ve mutluyum. Milli Takım'a geri döndüm. Uluslararası futbol oynamanın keyfini yeniden keşfettim. Benim için geçmişe dönmek olumlu değil çünkü geçmiş geride kaldı"

''MOURINHO'YA SAYGI DUYUYORUM''

"Mourinho harika bir insan. Ona çok saygı duyuyorum. Bana çok şey öğretti. Beni seçtiği ve bana güvendiği için ona teşekkür etmeliyim. Sık olmasa da hala iletişim halindeyiz"

''SEÇİMİMDEN DOLAYI EMİNDİM''

"Hayatım boyunca başkalarının söylediklerine ya da tavsiyelerine hiç bu kadar önem vermedim. Her zaman ne düşünüyor ve hissediyorsam, ona göre hareket ettim. Başkalarını dinlerim ama karar veren ben olmalıyım. Buraya gelmek için kimsenin tavsiyesine ihtiyacım yoktu çünkü ne olduğunu biliyordum. Küçüklüğümden beri Premier Lig'de oynama hayalim olduğu için seçimimden dolayı emindim."

TÜRKİYE SÖZLERİ

"Premier Lig'den teklif alan herkese bunu çok iyi düşünmelerini tavsiye ederim. Burada sadece bir oyuncu olarak yetişmiyorsunuz. Daha geniş anlamnda bir insan olarak yetişiyorsunuz. Bu sadece futbolla ilgili değil. Türkiye'ye gitmek, İngiltere'ye gelmek... Bunlar size yardımcı olacak hayat deneyimleri. Eğer aynı yerde kalırsanız, dışarıda başka neler olduğunu düşünemezsiniz. Ama bunu yapmak zihninizi açar ve daha sakin kalmanıza yardımcı olur, bu da sahada size yardım edebilir."