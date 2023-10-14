Zaniolo'nun polise verdiği ifadesi ortaya çıktı. Annesi Francesca Costa'nın da adı karıştı

İtalya'da yasa dışı bahis soruşturmasında polis tarafından milli takım kampından alınan Nicolo Zaniolo'nun ifadesi ortaya çıktı.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan haberde, Nicolo Zaniolo'nun ifadesinde İtalya Kupası'nda Roma'nın oynadığı bir maça bahis yapmadığını, herhangi bir futbol maçı için hiçbir şekilde bahis oynamadığını vurguladığı öğrenildi.

Zaniolo'nun online sitelerden poker oynadığını beyan ettiği belirtildi.

Torino Savcılığı'nın bu gelişmenin ardından Nicolo Zaniolo'nun telefonuna, tabletine, bilgisayarına ve kişisel elektronik eşyalarına el koyduğu ifade edildi.

Fabrizio Corona'da çıkan haberde ise Nicolo Zaniolo'nun annesi üzerinden bahis oynadığı ileri sürüldü.

Torino Savcılığı'nın Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa'nın tüm banka işlemlerini, kazançlarını inceleme kararı aldığı iddia edildi. Francesca Costa'nın da ifadesinin alınacağı belirtildi.