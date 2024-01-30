Solunum sisteminin normal işleyişini bozan ve solunum fonksiyonlarını etkileyen zatürre hastalığı yüksek ateş, şiddetli öksürük ve nefes darlığı gibi durumlarla kendini gösterebilir. Peki, zatürre nedir? Zatürre belirtileri neler?

ZATÜRRE NEDİR?

Zatürre (pnömoni), akciğerlerin iltihaplanması durumudur. Bu iltihaplanma, bakteri, virüs, mantar veya diğer mikroorganizmaların akciğer dokusuna nüfuz etmesi sonucunda oluşur.

Zatürre genellikle akciğer hava keseciklerinin (alveoller) iltihaplanması ve bu keseciklerin sıvı veya irinle dolmasıyla karakterizedir. Bu durum, solunum sisteminin normal işleyişini bozar ve solunum fonksiyonlarını etkiler.

ZATÜRRE BELİRTİLERİ NELER?

Zatürre (pnömoni), genellikle bakteri, virüs veya mantarlar nedeniyle akciğerlerin iltihaplanması sonucu gelişen bir enfeksiyondur. Zatürre belirtileri şunlar olabilir:

Öksürük: Zatürre genellikle kuru veya balgamla birlikte olan şiddetli öksürüğe neden olabilir.

Nefes Darlığı: Solunum yollarının iltihaplanması nedeniyle nefes almakta zorlanabilirsiniz. Derin nefes almaya çalıştığınızda veya egzersiz sırasında nefes darlığı artabilir.

Göğüs Ağrısı: Göğüs bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissedilebilir. Bu, özellikle öksürük veya derin nefes alıp verme sırasında artabilir.

Ateş: Yüksek ateş, zatürrenin sık görülen bir belirtisidir. Ateş, vücudun enfeksiyona karşı tepkisinin bir parçasıdır.

Titreme ve Üşüme: Vücut ısısının yükselmesi ve ateşle birlikte titreme veya üşüme hissi yaşanabilir.

Yorgunluk: Genel bir halsizlik, enerji kaybı ve yorgunluk hissi zatürrenin belirtileri arasında yer alabilir.

Nefes Hızında Artış: Solunum hızı normalden daha hızlı olabilir. Hızlı ve sığ nefes almak, vücudun oksijen ihtiyacını karşılamaya çalışmasının bir belirtisi olabilir.

Mukus ve Balgam: Yeşil veya sarı renkte balgam üretebilirsiniz. Balgamın rengi, enfeksiyonun tipine bağlı olarak değişebilir.

Eğer bu gibi belirtilerle karşılaşıyorsanız, özellikle yüksek ateş, şiddetli öksürük ve nefes darlığı gibi durumlar söz konusuysa, bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmeniz önemlidir. Zatürre gibi ciddi solunum yolu enfeksiyonları erken teşhis ve tedavi ile daha etkili bir şekilde yönetilebilir.