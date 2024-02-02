Grip sonrası viral zatürreye dikkat! Uzmanı uyarılarını sıraladı

Son zamanlarda solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma oranı hızla yükseliyor. Bu hastalıkların çoğunun ağır gripler olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülfem Yıldırım, en büyük riskin solunum yolu virüslerinin yol açtığı griplerden sonra ortaya çıkabilen viral zatürre olduğunu ifade etti.

Solunum sistemi hastalıklarının yaklaşık yüzde 80’i virüslerden kaynaklanıyor. “Son dönemde en çok karşılaştığımız virüsler; influenza, respiratuvar sinsityal virüs (RSV) ve adenovirüslerdir” diyen Dr. Gülfem Yıldırım, “Bu virüslerin belirtileri birbirine çok yakındır. Hangi virüsün olduğu testlerle anlaşılabilir. Aslında önemli olan; hangi virüsün olduğu değil, hastalığın viral zatürreye dönüşmemesidir” dedi.

Grip sonrası viral zatürre oluşmaması için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini vurgulayan Dr. Gülfem Yıldırım, “Sağlıklı insanlarda viral enfeksiyonlar hastalık belirtisi gösterir ancak genelde hafif geçer. Viral zatürreler, en çok bağışıklığı zayıf kişilerde görülür. Hastalığın semptomları; diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla benzerdir. Bunlar arasında öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ateş, titreme, halsizlik ve bazen baş ağrısı sayılabilir. Yaşlılarda özellikle diyabet, astım ve kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlarda durum ağırlaşabilir” diye konuştu. “Beslenme sorunu olan ve bağışıklığı zayıf kişilerde, enfeksiyonlar ölümcül olabilecek kadar şiddetli seyredebilir” diyen Dr. Gülfem Yıldırım, viral zatürre durumunda uygulanan tedavi yöntemleriyle ilgili şunları söyledi: “Viral zatürrenin tanısı genellikle belirtilere dayanır ancak muayene sonrasında bazen kan testleri veya röntgen gibi görüntüleme testleri de istenebilir. Viral zatürre tedavisi, genellikle belirtileri azaltmayı ve komplikasyon riskini düşürmeyi hedefler. Dinlenme, bol sıvı alımı, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler gibi destekleyici tedaviler tavsiye edilir. Ayrıca, doktor gözetiminde verilen antiviral ilaçlar da tedavide faydalıdır” şeklinde konuştu.

Virüslerin neden olduğu zatürrenin bulaşıcı olduğuna dikkat çeken Dr. Yıldırım, “Viral zatürreden korunmak için bulaşma oranının azaltılması gerekir. Hapşırma ve öksürme sonucu gözle görülmeyen mikroorganizmaların çevreye yayılması, eller aracılığıyla ortak kullanılan yüzeylere bulaşması en sık bulaşma yoludur. Bu nedenle kış aylarında daha çok olmak üzere; toplu alanlarda ve kapalı ortamlarda maske takmaya özen gösterilmesi, ellerin sık sık sabunlu suyla yıkanarak dezenfekte edilmesi hastalığın yayılmasını önlemede etkili yöntemlerdir. Risk grubunda olan kişilerin grip aşısı yaptırması da hem hastalığın bu kişilerde ağır geçmemesi hem de bulaşın artmaması için önleyici yöntemlerdendir. Sonuç olarak, viral zatürre, akciğerleri etkileyen ve solunum yolu virüslerinin yol açtığı bir enfeksiyondur. Semptomları diğer solunum yolu enfeksiyonlarından farklı olmayabilir, bu yüzden doğru tanı için doktora başvurmak önemlidir. Viral zatürreden korunmak için hijyen kurallarına uymak ve önleyici tedbirler almak önemlidir” dedi.