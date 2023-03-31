İşte zayıflama tüyoları

Devrim Açıkgöz, kadınlar için günlük 1800-2000, erkekler için ise 2000-2500 kalori olan günlük enerji ihtiyacının alınması gerektiğini belirterek, “Bu kalorilerin yüzde 50-55’ini karbonhidratlardan, yüzde 12-15’ini proteinlerden, yüzde 30’unu da yağlardan alırsak; sağlıklı, dengeli ve yeterli bir beslenme düzenini kendimiz için sağlamış oluruz. Bu açıdan, besinleri 5 grupta toplayabiliriz: süt ve yoğurt, et, unlu gıdalar, sebzeler, meyveler’"diye konuştu.

Baharın gelmesiyle birlikte vücutta hormonal sistemde dalgalanmalar olduğunu kaydeden Açık, “Halsizlik, uyku hali, eklem ağrıları, ödemler, regli düzensizlikleri, saç dökülmeleri gibi. Bu durumda vitamin ve mineral zengini sebze, meyve tüketmeliyiz. Meyveleri öğünler arasında tüketmeye özen gösterin. Ayrıca vücuttaki ödemlerin giderilmesi için de bol su tüketin. Günlük su tüketimiz günde 2 litreden az olmamalı.” diye konuştu.

5 BARDAK ÇAY İÇMEK KAÇ KALORİ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Devrim Açıkgöz, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Şunu unutmamalıyız. Günlük gereksinimden 100 kalori fazla almamız kilo sorununu başlatıyor. Tek şekerli günde 5 bardak çay içmek 100 kaloriye eşittir. Günlük beslenmemizi 3 ana, 3 ara öğün olarak planlamalıyız. Tükettiğimiz her öğünü takiben 1-1.5 saat içerisinde emilim en üst seviyeye ulaşıyor 3.5-4 saat içinde kan şekerimiz artık normal sınırın altına düşmeye başlıyor. Yani ana öğünler arası sürenin 4 saati aşmaması gerekiyor. Aşan sürelerde vücut yoksunluk sendromuna giriyor. Bu durumda metabolizma adaptasyon sağlamak içim yavaşlıyor, yani enerji tüketimimiz azalıyor. Sanıldığı gibi, öğün atlamak zayıflatmaz, aksine vücut yağ oranını artırıyor. Tüketeceğimiz besinleri seçerken lifli, su oranı yüksek vitaminler, minareler açısından zengin ürünleri seçmeliyiz. Meyveler, sebzeler, kepekli ürünler bu özellikleri taşıyor.”

Devrim Açıkgöz, sağlıklı bir şekilde diyet yapmak için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

Zeytinyağı, mısırözü yağı ve ayçiçeği yağı kullanılmalı.

Balık tüketimine ağırlık verilmelidir (haftada en az 2)

Stresten mümkün olduğunca uzak durulmalı.

Egzersiz yapılmalı; haftada 4 gün 45’er dakikalık yürüyüşler yapılmalı.

Günlük beslenmemizde tüm besin gurupları yer almalı tek tip beslenmeden kaçınılmalı.

Öğünler atlanmamalı; üç ana, üç ara öğün olacak şekilde beslenilmeli.

Belirli periyotlarla check-up yaptırılmalı.

Uyku düzenine dikkat edilmeli.

Günlük su tüketimi en az iki litre olmalı.