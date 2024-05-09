Flaş... Flaş… Putin’den tüm dünyaya nükleer tehdit

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş… Putin’den tüm dünyaya nükleer tehdit
Rusya Devlet Başkanı Putin’den nükleer tehdit geldi. Kızıl Meydan’da düzenlenen ‘Zafer Günü’ kutlamalarında konuşan Putin, tüm dünyayı tehdit ederek nükleer savaşa her zaman hazır olduklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen ‘Zafer Günü’ kutlamalarında konuştu. Putin, yaptığı konuşmada tüm dünyaya tehdit dolu mesajlar gönderdi. Putin yaptığı konuşmada Rusya’nın nükleer savaşa her zaman hazır olduklarını söyledi.

Putin ayrıca 2. Dünya savaşı ile ilgili gerçeklerin çarpıtıldığını öne sürdü.

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Rusya’nın zor bir dönemden geçtiğini belirten Putin, "Vatanın geleceği bize bağlı" dedi.

2. DÜNYA SAVAŞI’NDAN KALMA TANKLAR GEÇİT TÖRENİNDE

Rusya, 2. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın kayıtsız şartsız teslim olduğunu açıkladığı 9 Mayıs tarihini ‘Zafer Günü’ olarak kutluyor. Avrupa ülkeleri aynı günü 8 Mayıs'ta kutlarken Rusya saat farkından ötürü 9 Mayıs'ta kutluyor.

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Rusya’da Zafer Günü, Kızıl Meydan’da düzenlenen törenle kutlandı. Törende askeri geçit töreni yapıldı. Kızıl Meydan’daki törende Sovyet yapımı olan ve 2. Dünya Savaşı’nda kullanılan T-34 tankı da yer aldı.

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Öte yandan Rusya Ulusal Muhafızları ve Federal Güvenlik Servisi Askeri Birlikleri de hazır bulundu. Piyade geçit töreninden sonra zırhlı araç ve teçhizat sergilendi.

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