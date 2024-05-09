Borsa günün ilk yarısında geriledi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da günün ilk yarısında yüzde 0,40 oranında düşüşle 10.206,27 puana geriledi.

Önceki kapanışa göre saat 13.00’de 41,48 puan ve yüzde 0,40 azalarak 10.206,27 puana düştü. Dünkü kapanışını 10.247,75 puanda yapan endeks, bugüne 26,63 puan ve yüzde 0,26 artışla 10.274,38 puandan başladı.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 10.191,16 ve en yüksek 10.304,29 puan aralığında işlem gördü. Sektörel endekslerde, mali endeks yüzde 0,2 artarken, sanayi endeksi yüzde 0,6, hizmetler endeksi yüzde 0,7, teknoloji endeksi ise yüzde 0,5 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 31’i yükselirken, 66’sı değer kaybetti.

Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisseler sırasıyla; Türk Hava Yolları, Pegasus, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Ereğli Demir Çelik oldu. Altın fiyatları, ons başına 2.308 dolar seviyesinde sabit kaldı.

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla EUR/USD paritesi 1,0730, GBP/USD paritesi 1,2490, USD/JPY paritesi ise 155,90 olarak işlem gördü. İstanbul serbest piyasada, dolar 32,2180 TL’den, avro ise 34,6540 TL’den satışa sunuldu. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, %0,2’lik bir artışla 83,7 dolardan alıcı buldu.

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