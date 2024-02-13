Zehir taciri kıskıvrak yakalandı

Konya Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri zehir tacirlerine yönelik çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda polis ekipleri sokakta kendilerinden kaçan şahsı yakaladı.

Şüpheli S.A.'nın üzerinde uyuşturucu olduğu için korkup kaçtığını söylemesi yapılan üst aramasında, 6 parça halinde yaklaşık 140 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai, bir adet bonzaili sigara ile bir adet makas ele geçirildi.

şüpheli S.A., sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.