Zehir tacirleri yakalandı

Kütahya'da Saray Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Fuatpaşa Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan araç ve B.K. (28) ve A.C.(20) isimli şahısların yapılan kontrollerinde, 9,53 gram bonzai, 0,34 gram esrar, 0,54 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devralınarak yapılan ifade alma işlemlerinde A.C. isimli şahıs sentetik ecza maddesini B.K. isimli şahıstan aldığını beyan etmesi üzerine adı geçen şahıs uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

B.K emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.