Zehir tacirlerine baskın

Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kişi yakalandı.

Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada; 9,88 gram metamfetamin, 1,47 gram esrar maddesi ve 1 adet bong aparatı ele geçirilerek şahıs hakkında ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ ve ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçları nedeniyle yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ile yapılan çalışmalarda 1 kişi daha yakalandı.

Adli makamlara çıkarılan 2 şahıs Gölpazarı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.