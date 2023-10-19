Zehir tacirlerine baskın: 5 gözaltı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen titiz çalışmalar çerçevesinde kent merkezinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili M.K., Ş.K., İ.K., Y.K. ve L.D. gözaltına alındı.

5 Şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürülürken şüphelilerden M.K.’nın kasten yaralama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve hakkında arama kaydı olduğu tespit edildi.