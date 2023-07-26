Zehir tacirlerine operasyon

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Zehir tacirlerine operasyon

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Kozlu ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyon neticesinde 5.11 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. A.K. ve V.I. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca, E.U. isimli şahsın “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan, V.I. isimli şahsın ise “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan haklarında yakalama emri bulunduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

yy.jpg

Öne Çıkanlar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi Ekonomi
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Hareketlerinden şüphelenilmişti. Üzerinden uyuşturucu madde çıktı Güncel
Hareketlerinden şüphelenilmişti. Üzerinden uyuşturucu madde çıktı
Mersin Limanı’nda 11 kg uyuşturucu ele geçirildi. Yeni İçişleri Bakanı uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Güncel
Mersin Limanı’nda 11 kg uyuşturucu ele geçirildi. Yeni İçişleri Bakanı uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Twitter'ın yeni logosuyla başı dertte. Sorunlar ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Twitter'ın yeni logosuyla başı dertte. Sorunlar ortaya çıktı
İstanbul'da sansasyonel eylem yapacaklardı! İki terörist yakalandı Güncel
İstanbul'da sansasyonel eylem yapacaklardı! İki terörist yakalandı
Brent petrolün varili 82,81 dolar Ekonomi
Brent petrolün varili 82,81 dolar