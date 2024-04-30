Zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklu

Kaynak: İHA
Zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklu
Ordu’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 3 şüpheli şahıs tutuklandı.

Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Ünye ilçesinde durdurulan bir araçta 39 yaşındaki A.U. ve 32 yaşındaki S.K. isimli şüpheli şahısların üstü arandı. Yapılan aramada, 312 gram metamfetamin maddesi ve 110 adet ecstacy ele geçirildi.

Şüpheli iki şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar adli makamlarca tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından operasyon genişletildi ve bu kapsamda, 31 yaşındaki O.G. isimli şüpheli de yakalandı. O.G., emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

aw193620-01.jpg

Son Haberler
Türkiye'nin elektrik üretimi şubat ayında arttı Ekonomi
Türkiye'nin elektrik üretimi şubat ayında arttı
Başı hoş olmamak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başı hoş olmamak deyimi ne anlama geliyor?
Alina Boz havuz pozları ile sosyal medyayı salladı Magazin
Alina Boz havuz pozları ile sosyal medyayı salladı
Nebati'nin geride bıraktığı fırtına devam ediyor. Bir büyükşehirde ekmeğe mecburen zam geliyor. Ekonomi
Nebati'nin geride bıraktığı fırtına devam ediyor. Bir büyükşehirde ekmeğe mecburen zam geliyor.
NATO Ukrayna'ya muharip birlikler gönderiyor. Rusların ilerleyişi batıyı panikletti Dünya
NATO Ukrayna'ya muharip birlikler gönderiyor. Rusların ilerleyişi batıyı panikletti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Özbekistan'a gidiyor Gündem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Özbekistan'a gidiyor
Tütün ve alkollü içki ticaretinde teminat belirlendi Ekonomi
Tütün ve alkollü içki ticaretinde teminat belirlendi