Zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklu

Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Ünye ilçesinde durdurulan bir araçta 39 yaşındaki A.U. ve 32 yaşındaki S.K. isimli şüpheli şahısların üstü arandı. Yapılan aramada, 312 gram metamfetamin maddesi ve 110 adet ecstacy ele geçirildi.

Şüpheli iki şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar adli makamlarca tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından operasyon genişletildi ve bu kapsamda, 31 yaşındaki O.G. isimli şüpheli de yakalandı. O.G., emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.