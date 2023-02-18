﻿Zehir tacirlerine operasyon

İHA’nın haberine göre, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta bulunan Ü.U. (42), O.K.(32) ve A.F.(26) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 46 gram esrar, 18 gram metanfetamin ve 18 adet uyuşturucu hap ile 1 de ruhsatsız silah ele geçirildi.

Olay sonrasında 3 şahıs ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ikametleri ile araçta da arama yapıldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesine sevk edildi.

Mahkeme sonrasında O.K. ile A.F. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Ü.U. ise uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.