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Zehir tacirlerine polis şok yaşattı

İzmir polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde şafak baskını yapıldı. Zehir tacirlerine büyük şok yaşatan yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 54 adreste yapılan eş zamanlı baskında 35 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 13:40
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Zehir tacirlerine polis şok yaşattı

Zehir tacirlerine polis şok yaşattı
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İHA'nın haberine göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik takiplerini sürdürdü. 

Sürdürülen teknik takipli saha ve analiz çalışmaları sonrası düğmeye basan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Menemen ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

35 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir, İstanbul, Diyarbakır ve Mardin illerinde olmak üzere 54 adreste gerçekleştirilen, özel harekat polislerinin de destek sağladığı eş zamanlı operasyonda 4 kilo 67 gram esrar, 196 gram metamfetamin, 5 bin 805 adet yeşil ve kırmızı reçeteye tabi sentetik ecza maddesi, 7 gram eroin, 44 gram kokain, 8 tabanca, 1 tüfek, bir miktar tabanca fişeği ve 8 adet şarjör ile 5 adet sikke ve suçtan elde edilen 81 bin 115 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 50 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 35'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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