Zehra Güneş bombası. Ali Koç servet teklif etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Vakıfbank'ın ve milli takımın yıldızı Zehra Güneş'i transfer etmek için bizzat devreye girdiği iddia edildi.

Gazeteyazıyor'un yer verdiği gazeteci Galip Ercan Öztürk'ün haberine göre Ali Koç, kurmaylarına “Bu sezon hem Sultanlar Ligi’nde hem de CEV Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk istiyorum. Fenerbahçe Opet seneye mutlaka FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda olacak” dedi ve bunun için de harekete geçti.

Haberde Vakıfbank'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki Zehra Güneş'e Ali Koç'un yıllık 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ileri sürüldü.

Ayrıca Zehra Güneş'in Koç Grubu'nun reklam yüzü olması karşılığında 3 milyon euro daha önerildiği de belirtildi. Zehra Güneş'in Fenerbahçeli olma teklifini kabul ettiği belirtildi.

Zehra Güneş'in kardeşi Mina Güneş, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.