Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe’de. Bu kez kravat krizi yaşanmadı

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Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe’de. Bu kez kravat krizi yaşanmadı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş ve Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’yi de ziyaret ederek Ali Koç’la görüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u ziyaret İstanbul’un 2036 Olimpiyatları yolculuğunda en önemli paydaşının kentin üç büyük kulübü olduğuna vurgu yaptı.

İKİ KITA VURGUSU

İmamoğlu, “Olimpiyata ev sahipliği yapmak, büyük bir hedef bizim için" derken şu ifadeleri kullandı: Ve artık gecikmiş bir hedef olduğunu da düşünüyorum. Bir an önce İstanbul'un, iki kıtanın birleştiği yerde, olimpiyata ev sahipliği yapması lazım.”

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ALİ KOÇ: EMRİNİZDEYİZ

Ali Koç da İmamoğlu'na Fenerbahçe’nin son 3 olimpiyat oyunlarına en çok sporcu gönderen kulüp olduğu hatırlattı.

“İnşallah bizler de sizin çalışmalarınıza, çabalarınıza, hedeflerinize fayda sağlayabiliriz, katma değer sağlayabiliriz" diyen Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü: El birliğiyle, güç birliğiyle güzel İstanbul'umuza, bu hak ettiği büyük turnuvayı, olimpiyatları da getirebiliriz. Bizim üstümüze ne vazife düşüyorsa, her zaman hem şehrimiz hem ülkemiz için, emrinizdeyiz.”

ALİ KOÇ DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Trabzon’dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var (...) Şehrin belediye başkanı Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Ya kime ne anlatıyorsunuz!” ifadeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmişti.

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Koç daha sonra da Ekrem İmamoğlu ile ilgili, "İnşallah Fenerbahçelilerin İstanbul Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez." ifadelerini kullanmıştı.

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