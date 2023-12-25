Zehra Güneş inzivaya çekildi. Kendini Ho’oponopono’ya verdi

2023 yılında katıldığı FIVB Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde şampiyon olan Filenin Sultanları’nın en dikkat çeken oyuncusu Zehra Güneş saha dışında da konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla gündem yaratan Zehra bu kez inzivaya çekildi.

Yoğun maç takvimi sonrası Milli voleybolcu tatile çıkarken hikayesindeki detay dikkat çekti.

Zehra Güneş, Ho’oponopono tekniği ile ilgili okuduğu kitapla deniz kenarında dinlenirken bir fotoğraf paylaştı.

3.8 milyon takipçili hesabından paylaşımda bulunan Zehra Güneş’e kısa süre içinde binlerce yorum geldi.

Daha önce de hikayesinde spor salonundan bir fotoğraf paylaşan Milli voleybolcuya hayranları “2023’ün en güzel sporcusu” yorumunda bulunmuştu.

Ho’oponopono tekniği nedir?

Hawaii dilinde “neden” anlamına gelen ho’o ve "mükemmellik" anlamına gelen “ponopono” kelimelerinin birleşiminden oluşan ho’oponopono kelimesi, hayatı düzeltmek ve doğru yapmak anlamı taşıyor.

Çok fazla öğrenme gerektirmeyen bir uygulama olan ho’oponopono tekniğinin temel amacı; kişinin her şeyden ve herkesten önce kendini affedebilmesidir.

Bunun başarılı olması içinse kişinin anlaması gereken temel nokta, önemli olanın kişinin başına ne geldiği değil, kişinin o durum karşısında ne tepki verdiğidir.

NASIL UYGULANIR?

Ho’oponopono’nun temel amacı, kişinin kendisini affetmesi ve bu şekilde problemlerin çözülmesi olarak açıklanıyor. Bunun başarılması içinse kişinin anlaması gereken temel bir noktadan bahsediliyor: Önemli olan kişinin başına ne geldiği değil, kişinin o durum karşısında ne tepki verdiği. Zihin, problem yaratma gücüne sahip olduğu gibi, o problemleri çözme gücüne de sahip. Geleneksel ho’oponopono 4 temel basamaktan oluşur:

• Üzgünüm,

• Beni affet,

• Seni seviyorum,

• Şükran doluyum.

Len, tüm bu aşamaları kullanarak sırasıyla pişmanlık, affetme, sevgi ve şükran basamaklarını izleyerek zihin yapısını değiştiriyor. Bu kelimelerin tekrarı blokajların, olumsuz anıların ve travmaların serbest kalmasına yardımcı oluyor. Bu şekilde de kişi, hayatı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabiliyor.