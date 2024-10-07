Zehra Güneş isyan etti: Yaşamak istiyoruz

Türkiye’de son dönem kadınlara ve çocuklara yönelik hızla artan şiddet ve istismar dalgası herkesi isyan ettirdi. Son olarak İstanbul’da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesi ve Beyoğlu’nda yolda yürüyen bir kadının tacize uğraması bardağı taşıran son damla oldu.

Kadınlara ve çocuklara yönelik artan şiddet ve istismar her kesimin sert tepkisini çekiyor.

Yaşananlara isyan edenlerden biri de Zehra Güneş oldu. A Milli Takım ve Vakıfbank’ın yıldız voleybolcusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananlara isyan etti.

Güneş, "Yaşamak istiyoruz. Kadın olarak, çocuk olarak güvende hissetmek istiyoruz" dedi.