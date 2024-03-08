Zehra Güneş paylaşım yaptı sosyal medya sallandı

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş paylaşım yaptı sosyal medya sallandı
VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş'in sosyal medyada yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

VakıfBank ve Milli Takımın yıldızı voleybolcu Zehra Güneş'in paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Zehra Güneş'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler şöyle:

"Türk kadınları olarak bizim hikayelerimiz, azmin ve kararlılığın sınırları aşabileceğinin en güzel kanıtı... Mücadelemizin, gelecek nesillere ilham olması dileğiyle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun."

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Paylaşım kısa sürede sosyal medyada en çok beğeni alan paylaşımlardan biri oldu ve çok sayıda da yorum aldı.

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