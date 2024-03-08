Zehra Güneş paylaşım yaptı sosyal medya sallandı

VakıfBank ve Milli Takımın yıldızı voleybolcu Zehra Güneş'in paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Zehra Güneş'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler şöyle:

"Türk kadınları olarak bizim hikayelerimiz, azmin ve kararlılığın sınırları aşabileceğinin en güzel kanıtı... Mücadelemizin, gelecek nesillere ilham olması dileğiyle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun."

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada en çok beğeni alan paylaşımlardan biri oldu ve çok sayıda da yorum aldı.

