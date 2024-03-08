Zehra Güneş'in Kadınlar Günü paylaşımı ortalığı salladı. Helal olsun sana Zehra Türk kadının gururusun

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş'in Kadınlar Günü paylaşımı ortalığı salladı. Helal olsun sana Zehra Türk kadının gururusun
Zehra Güneş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için özel mesaj paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank’ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, Türk voleybolunun en önemli değerlerinden.

Son dönemde form düşüklüğü yaşasa da her zaman hem Ay-Yıldızlı formanın hem de VakıfBank'ın gözde ismi.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Zehra buradan yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiriyor.

Zehra Güneş; bu kez "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için özel bir paylaşım yaptı.

Güneş; "Türk kadınları olarak bizim hikayelerimiz, azmin ve kararlılığın sınırlarını aşabileceğinin en güzel kanıtı... Mücadelemizin, gelecek nesillere ilham olması dileğiyle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun" mesajı yazdı.

1024xauto-4.webpBu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Zehra Güneş'in gönderisini beğenenlerden biri de Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel idi. Zeynep Sever Demirel, Zehra'nın gönderisine kalp emojisi bıraktı.

Güneş’e yapılan yorumlarda, ‘Her genç kıza ilham kaynağısın’, ‘Parıldayan ışığın daim olsun’, ‘Sadece gurur değil, ilham verensin’, ‘Anlattığında her şey daha değerli ve anlaşılır oluyor’ gibi ifadelerle takdir edildi.

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