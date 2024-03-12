Zehra Güneş baştan aşağı değişti

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş baştan aşağı değişti
Zehra Güneş'in son halini görenler gözlerini alamadı. Yeni görüntüsü olay oldu.

Yıldız voleybolcu Zehra Güneş, son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Zehra Güneş'i görenler gözlerini alamadı.

VakıfBank'ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş sakatlığı nedeniyle takımının son 2 maçında forma giyemedi.

Zehra Güneş'in bu arada saç rengini değiştirdiği ortaya çıktı.

Çayırova Belediyesi - Gaziantep Basketbol maçını izlemeye giden Güneş'in yeni görüntüsünü görenler gözlerini alamadı.

Zehra Güneş, son halini sosyal medya hesabından da paylaştı.

Saç rengini koyulaştıran Güneş'in paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Başta voleybolcu arkadaşları olmak üzere çok sayıda takipçisi paylaşıma yorum yaptı ve beğeni yağdırdı.

İşte Zehra'nın yeni imajı:

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