Zehra Güneş'in annesi ve babasıyla pozları ortaya çıktı ortalık sallandı. Kız kardeşleri de aynı

Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri. Zehra Güneş'in anne ve babasıyla olan pozu ortalığı salladı.

Zehra Güneş'in annesi ve babasıyla pozları ortaya çıktı ortalık sallandı. Kız kardeşleri de aynı

Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medyada en çok konuşulan isim olmayı sürdürürken, son pozu sosyal medyayı salladı.

Takımı Vakıfbank'ın 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçından sonra anne ve babasıyla poz veren Zehra Güneş, yine çok konuşulan isim oldu.

1.97 boyunda olan Zehra Güneş'in annesiyle babasının da çok uzun boylu olduğu fotoğrafta görüldü. İki ismin de boyunun kızlarına yakın olması dikkat çekti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda şu ifadeler kullanıldı:

- E böyle ana babadan böyle evlat çıkar normal.

- Anne ve babadan bu boyda kız normal.

- Maşallah çok güzel fotoğraf.

- Türkiye'nin boy ortalamasını tek başlarına sırtlamışlar.

- Yok artık uzunlar ailesi.

Daha önce Zehra Güneş'in iki kız kardeşiyle olan fotoğrafları da büyük ilgil çekmişti.

Zehra'nın kardeşlerinden Mina Güneş, 1.82 boyunda, 2006 doğumlu.

İrem Güneş ise 2004 doğumlu ve 1.88 boyunda.

Mina Güneş ve İrem Güneş de voleybol oynuyor ve Vakıfbank'ta forma giyiyor.

aa4.jpg

al.jpg

Öne Çıkanlar
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Uzmanı gripten korunmanın en etkili yolunu açıkladı Sağlık
Uzmanı gripten korunmanın en etkili yolunu açıkladı
Manisa'da otomobil zeytin bahçesine uçtu: 1 ölü Gündem
Manisa'da otomobil zeytin bahçesine uçtu: 1 ölü
Putin uluslararası mahkeme kararından sonra ilk kez yurt dışında Dünya
Putin uluslararası mahkeme kararından sonra ilk kez yurt dışında
1500 yıllık mozaik tabaka bulundu Kültür Sanat
1500 yıllık mozaik tabaka bulundu
MSB'den Filistin açıklaması: Yardım ulaştırılması için TSK hazır Gündem
MSB'den Filistin açıklaması: Yardım ulaştırılması için TSK hazır
Cem Yılmaz paylaştı. ‘Erşan Kuneri'den yeni fotoğraf Magazin
Cem Yılmaz paylaştı. ‘Erşan Kuneri'den yeni fotoğraf
Yunanistan'ı savaş korkusu sardı. Turist sayısı diplere düşebilir Dünya
Yunanistan'ı savaş korkusu sardı. Turist sayısı diplere düşebilir