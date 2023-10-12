Zehra Güneş'in annesi ve babasıyla pozları ortaya çıktı ortalık sallandı. Kız kardeşleri de aynı

Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medyada en çok konuşulan isim olmayı sürdürürken, son pozu sosyal medyayı salladı.

Takımı Vakıfbank'ın 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçından sonra anne ve babasıyla poz veren Zehra Güneş, yine çok konuşulan isim oldu.

1.97 boyunda olan Zehra Güneş'in annesiyle babasının da çok uzun boylu olduğu fotoğrafta görüldü. İki ismin de boyunun kızlarına yakın olması dikkat çekti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda şu ifadeler kullanıldı:

- E böyle ana babadan böyle evlat çıkar normal.

- Anne ve babadan bu boyda kız normal.

- Maşallah çok güzel fotoğraf.

- Türkiye'nin boy ortalamasını tek başlarına sırtlamışlar.

- Yok artık uzunlar ailesi.

Daha önce Zehra Güneş'in iki kız kardeşiyle olan fotoğrafları da büyük ilgil çekmişti.

Zehra'nın kardeşlerinden Mina Güneş, 1.82 boyunda, 2006 doğumlu.

İrem Güneş ise 2004 doğumlu ve 1.88 boyunda.

Mina Güneş ve İrem Güneş de voleybol oynuyor ve Vakıfbank'ta forma giyiyor.