Zeka artıran en doğal içecek hangisi

İşte zekanızı artıracak en doğal içecek tarifi…

Zeka artıran en doğal içecek hangisi

Zeki olmayı kim istemez? Elbette herkes. Peki, bunun için hangi içeceği tercih etmeliyiz? Daha zeki olmak gayet mümkün ve bu durum araştırmalarla da kanıtlanmıştır. İşte zekayı geliştiren o doğa doğal içecek...

Kan beyin bariyeri dediğimiz bir duvar beyni korur ve çok az bir maddenin beyne geçişine izin verir. Zerdeçalin hem beyni besleyen damarlar hem de beyin hücreleri üzerine olumlu etkiye sahip.

ZERDEÇAL…

Zerdeçal beyinde bunamayı önlüyor:
Zerdeçalin içinde kurkumin denilen zerdeçale renk veren bir madde var.
Kurkumin kan beyin bariyerini geçerek beyin dokusuna girebiliyor ve bir çok işleve yardımcı oluyor.

Beyinde üretilen nörotrofik faktör (BDNF) sinir hücrelerinin yaşamasında, büyümesinde ve yeni hücre oluşumu nörojenezde görev alan bir hormon. Alzheimer hastalığına yol açan temel sebepler de beyinde BDNF hormon düzeyinin azalması ve amiloid plaklar dediğimiz toksik maddelerin artışıdır.

Zerdeçal, BDNF hormon seviyelerini yükseltir ve yaşlanmaya bağlı beyin fonksiyonlarında bozulmayı azaltarak hafızayı güçlendirir. Zerdeçal beyinde yeni hücre oluşumunu sağlar. Beyinde biriken amiloid plaklara karşı savaş açar ve beyin fonksiyonlarını geliştirir.

Zekayı geliştiren doğal içecek tarifi.

MALZEMELER:

1 yemek kaşığı su
1 kapsül kahve
1 çay kaşığı zerdeçal tozu
2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 su bardağı süt
4 damla vanilya aroması
1 çay kaşığı bal
Bir tutam karabiber
Bir tutam toz tarçın

HAZIRLANIŞI

Zerdeçal, karabiber, tarçın ve suyu hazırlama kasesine alın. Malzemeleri macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Bardağınıza aldığınız kahvenize süt, bal, vanilya ve Hindistan cevizi yağını ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız macunu da ekleyerek karıştırın.

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