PlayStation 5 Pro detayları sızdı

Oyun dünyasında heyecanla beklenen PlayStation 5 Pro hakkında yeni bilgiler ışığa çıktı. İçeriden sızan bilgilere göre, Sony’nin gelişmiş konsolu, mevcut PlayStation 5’in Zen 2 mimarisine dayanan CPU’sunu koruyacak.

Bu, sekiz çekirdek ve 16 iş parçacığı anlamına geliyor. Ancak, PS5 Pro’nun daha yüksek performans sunabilmesi için ek bir çalışma modu ile donatılacağı belirtildi.

Sony’nin, daha hızlı bir işlemci yerine, mevcut oyunlarla uyumluluğu korumak adına aynı CPU’yu kullanmayı tercih ettiği anlaşılıyor. Bu strateji, platformdaki tüm PS5 ve önceki nesil oyunların sorunsuz çalışmasını garantiliyor. RAM konusunda da bir değişiklik olmayacak; her PS5’te bulunan 16 GB GDDR6 bellek, hem CPU hem de GPU tarafından kullanılmaya devam edecek.

En dikkat çekici yenilik ise, PS5 Pro’nun GPU’sunda yapılacak. Sızan bilgilere göre, bu yeni GPU, RDNA 3 ve RDNA 4 teknolojilerinin birleşimi ile tamamen yeniden tasarlanmış olacak. Bu gelişmiş GPU’nun, mevcut PlayStation 5 GPU’sundan çok daha üstün bir performans sergilemesi bekleniyor, ancak bu konuda henüz net bilgiler mevcut değil.

Oyunseverlerin merakla beklediği bu yeni konsolun, piyasaya sürülmesiyle birlikte oyun deneyimini nasıl dönüştüreceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu.