Zelenski Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Zelenski ve Patrik Bartholomeos, özel bir görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından, ortak basın açıklaması yapıldı.

Zelenski Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti

DHA'nın haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine ziyaret... Zelenski ve Patrik Bartholomeos, özel bir görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından, ortak basın açıklaması yapıldı. Zelenski, Ukraynaca konuştuğu açıklamada ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi. Patrik Bartholomeos ise önce İngilizce, ardından Türkçe konuştu. Bartholomeos, “Özellikle Rusya’ya götürülen, Ukraynalı çocukların bir an önce memleketlerine dönmesini istedik bunun için de dua ediyoruz. Rus Federasyonu Hükümeti’nden bunu istiyoruz, rica ediyoruz." dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım da yaparak, "Sarsılmaz desteğiniz ve barış dualarınız için, saldırganlığı ve suçları kınadığınız için, savaş sonucunda acı çeken Ukraynalı erkek ve kadınlara kapsamlı yardım sağladığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sabah saatlerinde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Zelenski'yi patrikhanenin giriş bölümünde bulunan avluda karşıladı. İkili daha sonra, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ne girdi. Zelenski tören öncesi basına mensuplarına dönerek "Günaydın. Teşekkür ederim" dedi. Kilisede düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Bartholomeos daha sonra özel bir görüşme gerçekleştirdi. Özel görüşme sonrası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Patrik Bartholomeos, basın açıklaması yaptı. Zelenski Ukraynaca konuşarak, ziyareti dolayısıyla patriğe memnuniyetini dile getirdi. Zelenski’nin ardından konuşan Patrik Bartholomeos ise önce İngilizce ardından, Türkçe konuştu.

"RUSYA’YA GÖTÜRÜLEN UKRAYNALI ÇOCUKLARIN BİR AN ÖNCE MEMLEKETLERİNE DÖNMESİNİ İSTEDİK, BUNUN İÇİN DUA EDİYORUZ"

Patrik Bartholomeos, "Cumhurbaşkanı Zelenski’nin Patrikhanemize ve memleketimize ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz. Eski bir dostumuzdur kendisi, daha önce kıymetli eşi first lady ile birlikte geldiler. Bu sefer, Ukrayna’daki durumdan konuştuk, bahsettik. Barışın bir an önce geri dönmesini temenni ettik. Bunun için biz din adamları olarak her zaman dua ediyoruz. Özellikle Rusya’ya götürülen, Ukraynalı çocukların bir an önce memleketlerine dönmesini istedik bunun için de dua ediyoruz. Rusya Federasyonu Hükümeti’nden bunu istiyoruz, rica ediyoruz. Çocuklar bir an önce memleketlerine, evlerine, annelerinin babalarının yanına dönsünler." diye konuştu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’IN UKRAYNA HALKINA VERDİĞİ DESTEKTEN ÇOK MEMNUNUZ"

Bartholomeos, sözlerini "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Ukrayna Halkına verdiği destekten dolayı çok memnunuz, tabi kendileri de çok memnunlar. Fakat biz de burada Türk vatandaşı olarak, Patrikhane olarak Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Cumhurbaşkanımız barışın yeniden tesis edilmesine büyük katkı sağlıyorlar. Dün akşam televizyondan izlediklerimize göre Ukrayna’nın tekrar ayağa kalkması için büyük destek vereceklerine dair söz verdiler. Bu bizi mutlu etti. Bu akşam Cumhurbaşkanı Zelenski’nin kilisemize gelişinin hemen ardından kilisemizde bir dua okuduk. Bu dua, savaşta ölenlerin ruhuna yapılan bir dua oldu, canı gönülden rahmet diledik onlara." şeklinde sürdürdü.

Basın açıklama sonrası Patrik Bartholomeos, Ukrayna Devlet Başkanı ile birlikte gelen heyete hediyeler takdim etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski araç konvoyuyla birlikte Patrikhane'den ayrıldı. Zelenski, aracına binmeden önce basın mensuplarına elini kaldırarak selam verdi. Volodimir Zelenski’nin, hava yoluyla Ukrayna’ya döneceği öğrenildi.

ZELENSKİ'DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine ziyaretiyle ilgili sosyal medya paylaşımı da yaptı. Zelenski paylaşımında, "Barış Formülünün uygulanmasını ve işgalciler tarafından sınırdışı edilen ve evlerine Ukrayna'daki akrabalarının yanına göndermemiz gereken çocukların geri dönüşünü tartıştık.Sarsılmaz desteğiniz ve barış dualarınız için, saldırganlığı ve suçları kınadığınız için, savaş sonucunda acı çeken Ukraynalı erkek ve kadınlara kapsamlı yardım sağladığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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