Zelenskiy Almanya ve Fransa ile güvenlik anlaşmaları imzalayacak

Özlem Kıral
Zelenskiy Almanya ve Fransa ile güvenlik anlaşmaları imzalayacak
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra, Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Almanya ve Fransa'ya giderek güvenlik anlaşmaları imzalayacağı açıklandı.

Ukraynalı yetkililer, Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile güvenlik anlaşmaları imzalamak üzere Cuma günü Berlin ve Paris'e gideceğini söyledi.

Zelenskiy'nin Avrupa Birliği'nin en büyük iki ülkesine yaptığı ziyaret, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin üçüncü yılına girmesine denk geliyor.

Kiev'in birliklerinin, mühimmat kıtlığı ve yeni Rus saldırıları nedeniyle doğu cephelerinde giderek zorlaşan bir durumla karşı karşıya olduğu belirtilirken, Alman hükümeti, Zelenskiy ve Scholz'un Ukrayna'nın "uzun vadeli güvenlik taahhütlerini ve desteğini" kapsayan ikili bir güvenlik anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi de, Macron ve Zelenskiy'nin Cuma akşamı Elysee Sarayı'nda bir güvenlik anlaşması imzalamayı planladıklarını söyledi.

Macron'un ofisi yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, Temmuz 2023'te Vilnius'ta yapılan NATO zirvesi sırasında G7 formatında verilen taahhütlerin bir sonucudur." dedi.

O dönemde NATO liderleri Ukrayna'nın bloğa katılması için bir takvim belirlememişti ancak G7 ülkeleri Ukrayna'ya uzun vadeli güvenlik desteği sağlama sözü vermişti.

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