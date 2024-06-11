Zelenskiy Almanya’da

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna Kurtarma Konferansına katılmak ve Federal Şansölye Olaf Scholz ile görüşmelerde bulunmak üzere Almanya'ya geldim. URC 2024, Ukrayna'ya yardım etmek üzere on tanesi başbakan düzeyinde olmak üzere hükümetleri, şirketleri ve kuruluşları bir araya getirecek. Rusya'nın hava terörü karşısında Ukrayna'nın enerji sektörüne yönelik acil çözümler en önemli önceliğimiz olacaktır. Şansölye Scholz ve ben daha fazla savunma yardımı, Ukrayna'nın hava savunma sisteminin genişletilmesi ve ortak silah üretimi konularını ele alacağız. Barış Zirvesi, Avrupa Konseyi ve NATO Zirvesi öncesinde pozisyonlarımızı koordine edeceğiz. Ayrıca Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Federal Meclis Başkanı Barbel Bas ile görüşecek ve askerlerimizin eğitim gördüğü bir askeri üssü ziyaret edeceğim” dedi.