Zelenskiy: NATO Ukrayna için en iyi güvenlik garantisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO üyeliğinin Ukrayna için en iyi güvenlik garantisi olduğunu bildirdi.

Zelenskiy: NATO Ukrayna için en iyi güvenlik garantisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Moldova'da Ukrayna sınırına 20 kilometre mesafedeki tarihi Mimi Kalesi'nde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, “Ukrayna’nın NATO ile yakınlaşmasında bir adım ilerlemesi için her şeyi yapmaları ve bu sinyali ittifak üyesi ülkelerden alması gerektiğini” belirtti.

Ukrayna NATO’da olsaydı Rusya’nın saldırmayabileceği değerlendirmesini yapan Zelenskiy, "Bu, en iyi güvenlik garantisinin NATO olduğunu gösteriyor." dedi.

ZELENSKİY: MODERN SAVAŞ UÇAKLARINA İHTİYACIMIZ VAR

Ukrayna’ya F-16 uçakları sağlama kararı için Batılı ortaklarına teşekkür eden Zelenskiy, ancak uçakların belli bir süre sonra teslim edileceğini anımsattı.

Zelenskiy, modern savaş uçaklarına ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, “Uçakları teslim alana kadar yaşamak zorundayız. Bunu mutlaka yapacağız ama bunun için korunmaya ihtiyacımız var. Uçağımız olana kadar daha fazla Patriot'a ihtiyacımız var.” diye konuştu.

“TRANSDİNYESTER SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE UKRAYNA KİLİT ROLLERDEN BİRİNİ OYNAYACAK”

Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine değinen Zelenskiy, söz konusu meselenin çözümüne ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği temsilcilerinden oluşan 5+2 formatının "cansız" olduğunu belirtti.

Zelenskiy, “Güçlü bir devletin, toprağını geri kazanmış muzaffer bir devletin konumundan konuşmak gerekecek. Moldova’nın birliği açısından bu ülke ile ortak tutumumuz var.” şeklinde konuştu.

Romanya ve diğer ortakların Transdinyester sorununun çözümüne dahil olabileceğine işaret eden Zelenskiy, “Ancak Ukrayna kesinlikle kilit rollerden birini oynayacak. Çünkü ortak sınırımız var.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Transdinyester’deki Rus birliklerinin akıbetinin ne olacağına ilişkin soruya, “Yaşamak isteyecekler. Gidecekler.” yanıtını verdi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrıca Transdinyester sorununun çözümünde yalnızca Moldova’nın talebi olması durumunda tepki verebileceklerini ve yardım edebileceklerini dile getirdi. (AA)

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Konya'da imam ve eşi, evlerinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu Güncel
Konya'da imam ve eşi, evlerinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu
Jesus'un koltuğuna flaş aday. İtalya basınının iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı Spor
Jesus'un koltuğuna flaş aday. İtalya basınının iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı
ABD Başkanı Biden yüzlerce kişinin önünde yerle bir oldu Dünya
ABD Başkanı Biden yüzlerce kişinin önünde yerle bir oldu
Ahmet Davutoğlu ‘Seçim bitti şimdi icraat zamanı’ Siyaset
Ahmet Davutoğlu ‘Seçim bitti şimdi icraat zamanı’
Filenin Sultanları ikide iki yaptı Spor
Filenin Sultanları ikide iki yaptı
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında kritik görüşme Siyaset
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında kritik görüşme