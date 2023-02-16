Zelenskiy Rusya'nın 36 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi

Zelenskiy, Norveç meclisi Storting'in özel oturumunda video konferans yoluyla konuşma yaptı.

Rusya'nın 36 füze saldırısı düzenlediğini aktaran Zelenskiy, "Yine sivillere, yine can kaybı. Ama yine de füzelerin yarısı vuruldu. Sizlerle Rus terörünün yüzde 100 başarısızlıkla sonuçlanması için her şeyi yapıyoruz." dedi.

Norveç'in Ukrayna'nın hava savunmasına destek verdiğini işaret eden Zelenskiy, "Bu desteğiniz şehirlerimizi Rus teröründen koruyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ayrıca "Norveç, tanksavar ve topçu silah yardımı sağlıyor ve bu, Ukraynalıları Rus işkencesinin ve kötü muamelesinin topraklarına yayılmasından kurtarıyor." diye konuştu.

Norveç'in füze saldırılarından zarar gören enerji sektörünün yeniden canlanmasına destek verdiğini söyleyen Zelenskiy bunun insanların normal hayata dönmelerini sağladığını dile getirdi.