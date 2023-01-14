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Zelenskiy: Silah desteği için Avrupalı liderlerle görüşmeyi sürdüreceğim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Soledar ve Bahmut kentlerinin de içinde yer aldığı Donetsk bölgesinde "zorlu mücadelenin" devam ettiğini söyledi. Zelenskiy, ülkesine silah desteği sağlanması için Avrupalı liderlerle görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 04:34
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Zelenskiy: Silah desteği için Avrupalı liderlerle görüşmeyi sürdüreceğim

Zelenskiy: Silah desteği için Avrupalı liderlerle görüşmeyi sürdüreceğim
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Zelenskiy, paylaştığı görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlattı.

Ukrayna'da iki ordu arasında en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk ve Luhansk bölgesindeki şehirler için mücadele verdiklerini aktaran Zelenskiy şu sözleri kullandı:

"Donetsk bölgesi için zorlu mücadele devam ediyor. Bahmut ve Soledar için, Kreminna (Luhansk bölgesinde) için, ülkemizin doğusundaki diğer kasaba ve köyler için mücadele devam ediyor. Düşman en kalabalık kuvvetlerini bu yönde yoğunlaştırmış olsa da askerlerimiz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tüm savunma ve güvenlik güçleri devleti koruyor."

"AVRUPA'NIN UKRAYNA OLMADAN ÖZGÜRLÜĞÜ HAYAL ETMESİ İMKANSIZ"

Öte yandan, Avrupalı liderler ile telefon görüşmeleri yapmaya devam ettiğini, Ukrayna'ya silah desteğin artması için çaba sarf etmeyi sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Avrupa'nın, özgürlüğün anlamını, Avrupa Birliği'nin (AB) bütünlüğünün anlamını artık Ukrayna olmadan hayal etmesi kesinlikle imkansız" dedi.

Zelenskiy ayrıca önümüzdeki günlerde düzenlenecek Davos Ekonomik Forumu'na Ukrayna tarafının katılım sağlanması için hazırlık yaptıklarını da ifade etti.

RUSYA, DONETSK'TEKİ SOLEDAR ŞEHRİNİ TAMAMEN KONTROL ALTINA ALDIĞINI DUYURDU, UKRAYNA İSE BU BİLGİYİ YALANLADI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk'teki Soledar şehrini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doğu Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatiy ise, Rusya'nın Donetsk'teki Soledar şehrini ele geçirdikleri bilgisinin doğru olmadığını belirterek "Şehirde çatışmalar sürüyor" demişti. (AA)

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