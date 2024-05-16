Canlı tavuk yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı

Kaynak: İHA
Canlı tavuk yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı
Bolu’da freni boşalan canlı tavuk yüklü kamyon virajı alamayınca uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, onlarca canlı tavuk telef oldu.

Gölcük Tabiat Parkı yolundan şehir merkezine 14 BJ 402 plakalı canlı tavuk yüklü kamyonuyla gitmekte olan M.S.'nin kullandığı aracın Emen köyü mevkiinde frenleri boşaldı.

Frenleri boşalan kamyonun hakimiyetini sağlayamayan sürücü virajı alamayarak uçuruma devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi. Uçurumdan uçan kamyonun kasasında yüklü olan yaklaşık 3 bin adet canlı tavuğun yüzlercesi telef oldu.

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