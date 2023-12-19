Zelenskiy Ukrayna'da güvenini kaybediyor

Rusya ile yaklaşık 2 yıldır savaş halinde olan Ukrayna’da halkın Devlet Başkanı Zelenskiy’e olan güveni giderek azalıyor.

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü tarafından yayınlanan bir ankete yanıt verenlerin yüzde 62’si Zelenskiy'e güvendiklerini söylerken, yüzde 18'i cevap vermekten kaçındı. Halkın büyük bir kısmının Cumhurbaşkanı’na güvenlerinin devam ettiği bildirilse de aynı enstitü tarafından Aralık 2022'de yapılan aynı ankette, Ukrayna liderine katılımcıların yüzde 84'ünün güvendiği sonucu çıkmıştı. Anketi yorumlayanlar Zelenskiy’e olan desteğin giderek azaldığı yorumlarını yaptılar.

Kiev’deki kurumlara yönelik güven ise çok daha düşük seviyelerde çıktı. Ankete katılanların yalnızca yüzde 15'i Ukrayna'nın tek meclisli parlamentosu Verkhovna Rada'ya güvendiğini ve yalnızca yüzde 26'sı Ukrayna hükümetine güvendiğini söyledi.

Öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine olan inanç ise hala yüksek. Ankete katılanların yüzde 96'sı Kiev ordusuna güvendiğini belirtirken, yüzde 88'i UAF başkomutanı Valerii Zaluzhnyi'ye güvendiğini söyledi.