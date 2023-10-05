Zelenskiy'den Kiev Büyükelçisi Güldere’ye liyakat nişanı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 2. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi.

KAYNAK: AA
Zelenskiy'den Kiev Büyükelçisi Güldere’ye liyakat nişanı

Ukrayna Devlet Başkanlığında düzenlenen törende Zelenskiy, Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere'ye Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesine sağladığı kişisel katkılarından dolayı Ukrayna 2. Derece Devlet Liyakat Nişanı verdi.

Ayrıca, Onur Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz de savaş döneminde Ukrayna'da projelerini sürdürmeye devam etmesi nedeniyle 2. Derece Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

"GÜLDERE'YE ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güldere ve Çetinceviz'e 2. Derece Liyakat Nişanı takdim ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye temsilcilerinin geniş çaplı savaş başladığında Ukrayna'da kalmalarına değer veriyoruz. Ülkemizde diplomatik görevini tamamlayan Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere'ye Ukrayna ile Türkiye arasında güçlü ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Ukrayna'da 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Derece Devlet Liyakat Nişanı, ekonomi, bilim, kültür gibi alanlara katkıda bulunan kişilere veriliyor.

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