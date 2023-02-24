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Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı

Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıl dönümünde başkent Kiev'de gerçekleştirilen törende Ukrayna askerlerini devlet nişanıyla ödüllendirdi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 16:55
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Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı

Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta 1 yıl geride kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'deki Ayasofya Manastırının önünde gerçekleştirilen törende ordu mensuplarına ve yakınlarına devlet nişanlarını takdim etti. Törende konuşma yapan Zelenskiy, şu anda ülkenin farklı yerlerinde ülke için savaşan, zaferi yaklaştıran, Ukrayna'nın zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olan savaşçılara minnettar olduğunu ifade etti. Zelenskiy, "Ukrayna için savaşan herkese şunu söylemek istiyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Her birimiz sizinle gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

 

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