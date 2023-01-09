Şarkıcı Zeynep Bastık son zamanlarda verdiği cesur pozlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde beyaz külotlu pozuyla dikkat çeken Zeynep Bastık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Ekşi Sözlük'te gündem oldu. Peki, Zeynep Bastık neden gündem oldu? Zeynep Bastığın külotu neden konuşuluyor?

Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek omurga kemiklerinden ikisini kırdığını açıklamıştı. Hayranlarını endişelendiren Zeynep Bastık sağlık durumuyla ilgili olarak, "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı ama talihsiz bir şaka oldu bu" şeklinde açıklama yapmıştı.

2023 yılının ocak ayı ortasına kadar sahne alamayacak olan Zeynep Bastık ev haliyle verdiği pozlarla sık sık gündeme geliyor. Zeynep Bastık, son olarak beyaz külotlu pozuyla Ekşi Sözlük'te gündeme oturdu.

Zeynep Bastık'ın beyaz külodu, 'babanne donu'na benzetilirken, pek çok Ekşi Sözlük yazarı, Zeynep Bastık'ın paylaşımıyla dalga geçti.

Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde de beyaz boxer iç çamaşırı ile de fotoğrafını paylaşmıştı.