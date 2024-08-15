Zeynep Bastık’ı yelpaze de serinletmedi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla yine adından söz ettirmeyi başardı.

2.1 milyon takipçisi bulunan Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü ile uzun bir tatilin keyfini çıkarırken, tatil anılarını sosyal medyada paylaşmayı sürdürüyor.

31 yaşındaki Bastık, son paylaşımlarında cesur pozlarına "olé" notunu ekledi.

Takipçileri, ünlü şarkıcının bu pozlarına "Yanıyorum eyvah" gibi yorumlarla hayranlıklarını dile getirdi.

Zeynep Bastık, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarına özel anlarını paylaşmaktan geri durmuyor.

Son paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Bastık, takipçilerini mest etmeye devam ediyor.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık, 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de doğmuş Türk şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu.

Üç yaşındayken ailesiyle birlikte İzmir'e taşınan Bastık, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladı.

Müzik kariyerine 2010 yılında İzmir'de kurduğu "Jackpot" adlı cover grubuyla başladı ve 2012 yılına kadar bu grupla çeşitli şehirlerde sahne aldı.

Bastık, Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yaparak profesyonel müzik hayatına adım attı ve 2014 yılında ilk single'ı "Fırça"yı yayımladı.

2019 yılında rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile geniş kitlelerce tanındı.

Ayrıca, Fikri Karayel, Harun Kolçak ve Ümit Sayın gibi sanatçıların şarkılarını da kendi yorumuyla seslendirdi.

Zeynep Bastık, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapmakta.

"Sil Baştan", "Adı Mutluluk", "Umuda Kelepçe Vurulmaz" ve "Yasak Elma" gibi dizilerde rol aldı.

2021 yılında Exxen platformunda yayımlanan "Zeynep Bastık ve Konukları" adlı müzik-sohbet programını sundu.

Özel hayatında, 2021 yılında menajeri Tolga Akış ile evlenen Bastık, 2022 yılında boşandı.

Sosyal medyada aktif olan Zeynep Bastık, hayranlarıyla sık sık paylaşımlarda bulunarak geniş bir takipçi kitlesine sahip.