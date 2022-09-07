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Zeynep Nazlı Sabancı'nın kıyafetinin bedeli dudak uçuklattı

Zeynep Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı ile katıldığı bir davette yeşil derin göğüs dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Elbise ve diğer aksesuarlarının fiyatı dudak uçuklattı

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 10:23
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 10:25
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Zeynep Nazlı Sabancı'nın eşi ile birlikte katıldıkları davette giydiği yeşil elbisesi tüm dikkatleri üzerine çekti

Zeynep Nazlı Sabancı'nın kıyafetinin bedeli dudak uçuklattı
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Hacı Sabancı  ile eşi Zeynep Nazlı Sabancı geçtiğimiz akşam düzenlenen bir davetteydi. Nazlı’nın tarzı ‘Yine yeşillenmiş fındık dalları’ tadındaydı

Zeynep Nazlı Sabancı'nın üzerindekiler de A’dan Z’ye markaydı. .Dünyaca ünlü bir tasarımcıya ait olan yeşil elbisesi; 41 bin 950 TL

Yine ünlü bir markaya ait olan çantası 11 bin 750 TL. ve topuklu terlik ise 13 bin 750 TL  toplamda 67.450 TL ile bir yıllık asgari ücrete eşitti

2021 senesinin Ekim ayında Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikah masasına oturan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, Haziran ayında da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlenmişti

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